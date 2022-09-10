مصدر بالأهلي: نتابع سافيو منذ فترة.. والصفقة قد تُحسم في الساعات القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر في الأهلي، إن اللاعب البرازيلي برونو سافيو، تم ترشيحه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت:"نتابع اللاعب منذ فترة وبالفعل بدأنا في التفاوض مع ناديه للتعاقد معه".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته قائلاً:"نرى أن برونو لاعب مناسب بالنسبة لنا في الشق الهجومي والساعات القادمة قد تشهد حسم كل الأمور التفاوضية مع إدارة نادي بوليفار حيث يرتبط اللاعب بعقد ساري بعدما انضم للفريق في يناير الماضي".

وشارك الجناح صاحب الـ 28 عامًا مع فريقه في الموسم الماضي في 31 مباراة؛ فسجل 16 هدفًا وصنع 4 لزملائه.