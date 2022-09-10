مصدر لمصراوي: اتجاه لتواجد وليد سليمان كمنسق لجنة التخطيط بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تدرس لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي، تعيين وليد سليمان لاعب الفريق المعتزل حديثاً، في منصب بقطاع الكرة لتجهيز كوادر إدارية للنادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هذا الأمر يتم دراسته لكن لم يصدر قرار حتي الآن في هذا الشأن".

وأضاف: "لجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس النادي وحسام غالي عضو المجلس كان شغلهم هو التعاقد مع مدير فني وحسم الصفقات وحتي الأن لم يتم مناقشة موقف وليد سليمان".

وأوضح: "وليد سليمان لاعب له رصيد كبير داخل النادي وجماهيريا وسوف يتم الإستفادة به لكن اللاعب سافر قبل أسبوع لإداء العمرة وعاد منذ ساعات قليلة والإدارة كانت مشغولة بالمدير الفني الجديد".

وتابع: "هناك اتجاه لتواجد وليد سليمان كمنسق لجنة التخطيط ويطرح البعض منصب نائب مدير الكرة ولكن هناك تخوف من تكرار تجربة وائل جمعه الذي شغل منصب مدير الكرة بمجرد إعتزاله بحدثت مشاكل".

وواصل: "لم يتحدث احد حتي الأن مع وليد سليمان، ربما يتم حسم الامر خلال الساعات القليلة المقبلة ولكن الشئ الأهم ان الحاوي سيكون له دور داخل النادي".

واختتم المصدر: "وليد سليمان تحت أمر الأهلي ولن يتأخر عن أي منصب يتم وضعه فيه ولكنه يميل الشق الإداري".

ويعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد، ظهر غدا الأحد داخل مقر ‏النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والإفريقي.

كما تحسم لجنة التخطيط التشكيل الكامل للجهاز الفني في إجتماع الغد مع كولر.