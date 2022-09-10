هالاند: ليس لدي وقت لأضيعه مع مانشستر سيتي.. ولست مندهشًا من أرقامي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند عن فترته الأخيرة مع مانشستر سيتي، وأنه ليس مندهشًا من تسجيله 12 هدف في 7 مباريات فقط بقميص فريقه الجديد.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع إيرلينج هالاند خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، قادمًا من بروسيا دورتموند الإنجليزي، بصفقة قدرت قيمتها بحوالي 60 مليون يورو.

وقال هالاند في تصريحات نشرتها "ذا صن" البريطانية: "بالطبع أشعر بالسعادة من البداية التي حققتها مع مانشستر سيتي، لكنني لست مندهشًا بشكل كبير، لأنني أعرف قدراتي الخاصة، وأعرف الفريق الرائع الذي انضممت إليه، لديّ الكثير من الزملاء الذين يتمتعون بموهبة كبيرة، وهذا يساعدني كثيرًا لتسجيل الأهداف".

وأضاف: "هذا الفريق رائع، لديه مجموعة مميزة للغاية، أحببت هذا الملعب وهؤلاء الزملاء الجدد منذ اللحظات الأولى، لقد قضيت وقتًا مميزًا بالفعل، وأتمنى مواصلة ما نقوم به".

واستكمل: "العمل تحت قيادة بيب جوارديولا يعد أمرًا رائعًا، هو مهووس بكرة القدم، يعشق التفاصيل ويقضي أوقاتًا كثيرة في التفكير بما هو أفضل، إنه كالمجنون، هو يحب هذه اللعبة مثلي تمامًا، وهذا أكثر شيء أفضله فيه".

وأكمل: "بيب يواصل التفكير في كل كبيرة وصغيرة، كل شيء له علاقة بكرة القدم بالنسبة إليه، ولذلك دائمًا ما يفكر حول تحقيق أكبر وأقصى استفادة من أي شيء نقوم به خلال التدريبات، وحتى في يومنا العادي، إن النظام في مانشستر سيتي معقد بشدة، كنت أحاول استيعابه طوال الأيام الماضية، لا يمكنني إضاعة الوقت في فعل أي شيء آخر سوى تطوير نفسي واستيعاب أفكار الفريق".

الجدير بالذكر، أن هالاند نجح في تسجيل 10 أهداف في 6 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي، فضلًا عن تسجيله هدفين في مشاركته الأولى مع سيتي بدوري أبطال أوروبا.