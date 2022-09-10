عمر كمال وبوبو أساسيان.. فيوتشر يُعلن تشكيله أمام بول الأوغندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أعلن المدير الفني لفريق فيوتشر، علي ماهر، التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم السبت أمام نظيره نادي بول الأوغندي.

ويحل فيوتشر ضيفًا على نظيره الأوغندي بول عند الثالثة عصر اليوم في الدور التمهيدي بالكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حارس مرمى: محمود جنش:

خط الدفاع: عمر كمال، سعد سمير، محمود رزق، جوزيف نجويم.

خط الوسط: محمد رضا "بوبو"، غنام محمد، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: أحمد رفعت، أحمد عاطف، محمد فاروق.

وكانت أنباء قد ربطت ناديي الأهلي والزمالك بالتفاوض مع لاعبي فيوتشر بوبو وعمر كمال بالترتيب ولكن مشاركتهما اليوم مع فيوتشر تُعني عدم إمكانية لعبهم مع أي نادِ آخر بالموسم الجاري في البطولات الأفريقية.