"البيريه والخبز الفرنسي".. ما السر وراء احتفال كولر مدرب الأهلي عقب التأهل لليورو؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تعاقد النادي الاهلي مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر ليقود الفريق في الموسم الجديد، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وسبق وتولى كولر الإدارة الفنية لمنتخب النمسا، منذ نوفمبر عام 2011 وحتى 30 أكتوبر عام 2017.

وقاد كولر منتخب النمسا للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" لأول مرة في تاريخ المنتخب النمساوي، بعد التغلب على منتخب السويد بنتيجة (4-1).

وانتشرت صوراً لاحتفال غريب للمدرب كولر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه مديراً فنياً للنادي الأهلي.

وظهر كولر في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراة النمسا والسويد، والتي قادت المنتخب النمساوي إلى بطولة "يورو 2016"، مرتدياً قبعة وظل يأكل "خبز فرنسي".

وقرر المدرب السويسري أن يرتدي قبعة من الزي التقليدي لفرنسا ويأكل "الخبز الفرنسي"، احتفالاً بتأهل منتخب النمسا إلى بطولة "يورو 2016" والتي أقيمت في فرنسا في ذلك العام.

وتُعرف القبعة التي أرتداها كولر بمصطلح "البيريه"، وهي يتم ارتداؤها كجزء من الزي العسكري للعديد من وحدات الشرطة في جميع أنحاء العالم وعلى الأخص في فرنسا، حيث تم إنتاجه بكميات كبيرة في فرنسا في القرن 19.

وأكل كولر "الخبز الفرنسي" أو ما يُعرف بـ"الباجيت"، وهو نوع من الخبز فرنسي الأصل، وهو إحدى رموز فرنسا، ليُعبر عن سعادته للوصول إلى بطولة اليورو التي أقيمت في فرنسا في ذلك الوقت.

ومن المقرر أن يصل كولر إلى القاهرة اليوم السبت، ومعه ثلاثة مساعدين مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء وجميعهم من سويسرا.

وسيتم تقديم كولر إلى وسائل الإعلام كمدير فني جديد للنادي الأهلي، يوم الإثنين المقبل.