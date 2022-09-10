الامارات | قائمة ريال مدريد لمباراة ريال مايوركا.. ثنائي مهم يغيب عن "الملكي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي عن قائمة مباراة ريال مايوركا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني التي يلتقي فيها "اليمرينغي" مع مايوركا في ملعب "سانتياجو برنابيو" غداً الأحد.

وشهدت القائمة غياب الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي إيدير ميليتاو، بعد إصابة الأول في مباراة سيلتيك في دوري أبطال أوروبا، ورغم عودة البرازيلي للتدريبات إلا أنه ليس جاهزاً بدنياً بنسبة 100%.

وتالياً قائمة ريال مدريد للمباراة:



- حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

- الدفاع: كارفاخال، ألابا، ناتشو، روديجر، ميندي.

- الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، تشواميني، سيبايوس.

- الهجوم: هازارد، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو، ماريانو دياز.