شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق يحضر مباراة فيوتشر وبطل أوغندا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، ومدرب منتخب أوغندا حالياً، إلى ملعب سانت ماري بمدينة كمبالا الأوغندية، والذى يستضيف مباراة فيوتشر وبول الأوغندى فى ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستهدف ميتشو متابعة اللقاء ومشاهدة أبرز العناصر فى فريق بول لضمها للمنتخب الأوغندي.

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة بول جينجا الأوغندي في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يستضيفها ملعب سانت ماري.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم" جنش"

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - سعد سمير - محمود رزق - جوزيف أنجويم

خط الوسط: كريم نيدفيد - غنام محمد - محمد رضا "بوبو" - محمد فاروق - أحمد رفعت

خط الهجوم: أحمد عاطف.

وتعتبر هذه المباراة تاريخية لفريق فيوتشر، والذى يشارك لأول مرة فى تاريخه بالبطولات الأفريقية، بعدما قدم عرضاً قوياً فى أول موسم له بالدوري المصري ليحجز بطاقة المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.