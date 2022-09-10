شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز التجارب المُضيئة فى مشوار كولر مدرب الأهلى‏ الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لخوض التجربة السويسرية الثانية فى التدريب، بعدما أعلن أمس، الجمعة، التعاقد مع السويسري مارسيل كولر.

مشوار كولر التدريبي شهد العديد من التجارب الناجحة، أبرزها مع منتخب النمسا والتى ‏نجح ‏خلالها فى صناعة مجد للمنتخب غير المصنف على مستوى العالم ووضعه فى مصاف الكبار.

وبدأت تجربة كولر مع ‏النمسا ‏عام 2011 بعد سنوات عجاف حيث لم يصل المنتخب إلى أي بطولة كبرى منذ كأس العالم 1998 فى فرنسا، ولم يمض سوى عام حتى نال كولر ثقة جماهير النمسا بعد التحول الكبير فى أداء المنتخب، ورغم خروج النمسا ‏من ‏تصفيات كأس العالم 2014 إلا أن الاتحاد النمساوى قرر تجديد الثقة فى كولر، الذى نجح بعدها سريعاً فى قيادة النمسا ل‏كأس الأمم الأوروبية 2016 لأول مرة فى تاريخها بعدما شاركت فى البطولة عام 2008 باعتبارها صاحبة ‏الأرض. ‏

خلال التصفيات، خاض منتخب النمسا عشرة لقاءات، فاز فى تسعة وتعادلت فى مباراة واحدة، رغم وجوده فى مجموعة قوية ‏مع ‏روسيا والسويد.