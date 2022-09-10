شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يصل ملعب سانت مارى لمواجهة بول جينجا الأوغندى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق فيوتشر إلى ملعب سانت ماري، ليقص الفريق شريط أولى مشاركاته الأفريقية فى تاريخه، اليوم السبت، عندما يلتقى فريق بول جينجا الأوغندى، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ـ الرابعة بتوقيت أوغندا ـ على ملعب سانت ماري بكمبالا.

وتعتبر هذه المباراة تاريخية لفريق فيوتشر، والذى يشارك لأول مرة فى تاريخه بالبطولات الأفريقية، بعدما قدم عرضاً قوياً فى أول موسم له بالدوري المصري ليحجز بطاقة المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.

فيوتشر حرص على السفر مبكراً إلى أوغندا، للدخول فى معسكر بمدينة كمبالا والاعتياد على الظروف المناخية والملعب، وخاض فريق فيوتشر تدريباته فى الأيام الماضية فى نفس موعد المباراة للاعتياد على اللعب في ذلك التوقيت، وعقد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، جلسات متعددة مع اللاعبين ومحاضرات بالفيديو لشرح أهم نقاط القوة والضعف لدى بول الأوغندي.

وجاء تشكيل فيوتشر فى المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم" جنش"

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - سعد سمير - محمود رزق - جوزيف أنجويم

خط الوسط: كريم نيدفيد - غنام محمد - محمد رضا "بوبو" - محمد فاروق - أحمد رفعت

خط الهجوم: أحمد عاطف