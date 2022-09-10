شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يختبر 14 ناشئا فى سموحة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، اليوم السبت، 14 ناشئاً قبل مران الفريق الأول بعد ترشيحات رئيس قطاع الناشئين لتحديد العناصر التى ستنضم للفريق الأول.

وطلب طارق العشرى رؤية هؤلاء اللاعبين فى المران الذى سينطلق فى الثانية والنصف ظهر اليوم، لاختيار العناصر التى تصلح للانضمام للفريق الأول الذى سيبدأ أول مران له في الخامسة مساءً.

ورفض العشرى أن ينضم الناشئون لمران الفريق الأول مباشرة بعد ترشيحات قطاع الناشئين، خوفا من ازدحام المران باللاعبين، وفضل رؤيتهم فى البداية للحكم عليهم واختيار العناصر الواعدة منهم للانضمام لفريق سموحة الأول.

ويضم الجهاز الفنى كلاً من: محمود عطا مدربا عاما، أحمد عشرى مدربا مساعدا، عبد الحليم كامل مخطط أحمال، أيمن بسيونى مدرب حراس مرمى، عبد البارى المليجى مديرا إداريا، عمرو إسماعيل مدير شئون لاعبين، عادل زكى مساعد مدير إدارى، والجهاز الطبى بقيادة الدكتور رمضان أحمد، وأخصائى العلاج الدكتور مفيد خليل.

جدير بالذكر أن طارق العشرى نجح فى قيادة فريق طلائع الجيش الموسم الماضى للتواجد بالمربع الذهبي، محتلًا المركز الرابع فى ترتيب المسابقة برصيد 56، جعلته المرشح الأول لقيادة الفريق السكندرى.