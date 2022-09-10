شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف لاعب يشاركون فى بطولة القطاع الشمالى للكونغ فو بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، برئاسة شريف مصطفى، مشاركة 3 آلاف لاعب ولاعبة فى بطولة القطاع الشمالي للكونغ فو التى أقيمت على الصالة المغطاة ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وقال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، إن الاتحاد استقر على إقامة بطولات قطاعات للكونغ فو من أجل تنفيذ خطة الاتحاد بزيادة انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة البحث عن أفضل العناصر للانضمام إلى المنتخب.

وأضاف أن بطولة القطاع الشمالي للكونغ فو وغيرها من بطولات القطاعات التى تمت مؤخرا سواء فى قطاع الصعيد أو قطاع الدلتا وقطاع القاهرة الكبرى، وأخيرا قطاع الإسكندرية تعد فرصة لاختيار أفضل العناصر للانضمام إلى المنتخبات الوطنية من أجل زيادة قاعدة لاعبي المنتخب والذين أيضا يتم اختيارهم عبر بطولات الأندية والمناطق.

وذكر شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، أن بطولات القطاعات تم تفعيل إقامتها بداية من الموسم الحالي كما تم تفعيل مراكز تدريب للقطاعات للمنتخبات بداية من الناشئين والعموم، وهى ضمن خطة التطوير الشاملة التي يعمل الاتحاد على تنفيذها منذ تولى المسئولية لإدارة الاتحاد وعودته إلى سابق عهده والوصول به إلى العالمية كما كان في السابق.

وتضم بطولة القطاع الشمالي محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، وحققت بطولات القطاعات نجاح ساحق من خلال الأعداد الضخمة التي شاركت في البطولات من جميع المحافظات، وحققت نجاحات كبيرة بكل المقاييس كونها.