شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. محمد جبل لاعب الطائرة: هوايتى الصيد وبحب منير والهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو محمد جبل لاعب الكرة الطائرة فى نادى سموحة.

الصيد و مشاهدة الأفلام.

أه بدخل المطبخ.

المكرونة والفراخ الجريل.

أحمد السقا.

محمد منير وعمرو دياب.

مهندس سيارات.

أحمد السقا.

الكاجوال.