شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. محمد جبل لاعب الطائرة: هوايتى الصيد وبحب منير والهضبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو محمد جبل لاعب الكرة الطائرة فى نادى سموحة.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الصيد و مشاهدة الأفلام.
بتدخل المطبخ؟
أه بدخل المطبخ.
ما الأكلة التى تتميز فيها؟
المكرونة والفراخ الجريل.
من نجمك المفضل؟
أحمد السقا.
من مطربك المفضل؟
محمد منير وعمرو دياب.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟
مهندس سيارات.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
أحمد السقا.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.