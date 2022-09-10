شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وبوبو يقودان هجوم فيوتشر أمام بول الأوغندى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل فريقه لمواجهة بول جينجا الأوغندي فى ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يستضيفها ملعب سانت ماري.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم" جنش"

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - سعد سمير - محمود رزق - جوزيف أنجويم .

خط الوسط: كريم نيدفيد - غنام محمد - محمد رضا "بوبو" - محمد فاروق - أحمد رفعت.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

وتعتبر هذه المباراة تاريخية لفريق فيوتشر، والذى يشارك لأول مرة فى تاريخه بالبطولات الأفريقية، بعدما قدم عرضاً قوياً فى أول موسم له بالدوري المصري ليحجز بطاقة المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.

فيوتشر حرص على السفر مبكراً إلى أوغندا، للدخول فى معسكر بمدينة كمبالا والاعتياد على الظروف المناخية والملعب، وخاض فريق فيوتشر تدريباته فى الأيام الماضية فى نفس موعد المباراة للاعتياد على اللعب في ذلك التوقيت، وعقد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، جلسات متعددة مع اللاعبين ومحاضرات بالفيديو لشرح أهم نقاط القوة والضعف لدى بول الأوغندي.