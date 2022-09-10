شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق الذهبية الخامسة فى بطولة العالم للخماسي الحديث بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث ذهبية جديدة هى الخامسة فى منافسات التتابع شابات فى بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والشابات تحت 17 عاما المقامة بمدينة لنيانو الإيطالية خلال الفترة من 3 وحتى 11 سبتمبر الجاري.

وتوج الثنائي المصري فريدة خليل وريتاج رمضان بالميدالية الذهبية برصيد 1035 نقطة، فيما حقق الفريق الألماني الميدالية الفضية برصيد 1024 نقطة، والفريق البريطاني الميدالية البرونزية برصيد 1011 نقطة.

وكانت مصر قد حقق 4 ذهبيات وفضية فى منافسات البطولة قبل ذهبية التتابع للشابات، وجاءت الذهبيات فى منافسات الفرق والفردى رجال تحت 17 سنة حيث توج الفريق المصري المكون من مروان علام، وياسين الهادي، وطارق تامر صادق، بالميدالية الذهبية برصيد 2669 نقطة، فيما حقق الفريق الفرنسي الميدالية الفضية والفريق الإيطالي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الفردي استطاع لاعب المنتخب المصري مروان علام اقتناص الميدالية الذهبية برصيد 900 نقطة متفوقا على المجري ادم بيتر التي حقق الفضية والبولندي كريستيان تريبشيك الذي احرز البرونزية.

وكانت فتيات مصر قد توجن بميداليتين ذهبية الفرق وفضية الفردي في منافسات -17 عاما للسيدات.

وحققت مصر ذهبية الفرق عن طريق الثلاثي جنة الجندي وفريدة أبو هاشم وسارة عمرو بعدما احتلوا المركز الأول برصيد 2477 نقطة وجاء منتخب المجر في المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 2450 نقطة وألمانيا في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 2278 نقطة .

وفي منافسات الفردي تحت 17 عاما سيدات فازت جنة الجندي بالميدالية الفضية بعد أن حققت 827 نقطة، فيما توجت لاعبة كوريا الجنوبية سو مين شين بالميدالية الذهبية برصيد 832 نقطة ولاعبة المجر إيما ميزاروز بالميدالية البرونزية برصيد 826 نقطة .