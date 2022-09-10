شكرا لقرائتكم خبر عن هارالد جامبيرلى مساعد كولر: متحمس جدًا بعدما أصبحت جزءًا من النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السويسري هارالد جامبيرلي، المدرب المساعد لمواطنه مارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلى، عن سعادته بوجوده داخل جدران القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه متحمس للعمل الجديد، وكتب جامبيرلى عبر حسابه على "إنستجرام"، "أنا متحمس جدًا لكونى أصبحت جزءًا من النادي الأهلي المصرى".



هارالد

من ناحية أخرى، يصل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للنادى الأهلى، اليوم إلى القاهرة لتولى مهمة تدريب المارد الأحمر، برفقة خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلى، أعلن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين، ويصطحب المدير الفني الجديد معه ثلاثة مساعدين هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.



السويسري هارالد جامبيرلي

وتولى كولر تدريب 6 أندية فى منصب الرجل الأول، وهي سانت جاليين وبازل وجراسهبورز وويل السويسرين وبوخوم وكولون الألمانيين"، ومنتخب واحد "النمسا"، كما عمل مساعداً مع مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق فى أولى خطواته التدريبة عام 1992.

ونجح السويسري كولر فى التتويج ببطولتين للدوري السويسري مع سانت جاليين في موسم 99-2000 وجراسهبورز فى موسم 2002-2003 قبل تحقيق دوري الدرجة الثانية مع بوخم الألماني موسم 2005-2006 وكأس سويسرا مع بازل 2018-2019،وقاد الفرق التي دربها خلال 529 مباراة، انتصر في 240، وتعادل 127، وخسر في 162.