شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز مصرى جديد.. ياسين ماضى يحصد المركز الثانى فى بطولة الجائزة الكبرى للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل بطل الرماية المصرى ياسين ماضي على المركز الثانى فى بطولة الجائزة الكبرى للناشئين المقامة حاليا بمدينة هيليس بإيطاليا.

وتقام حاليا بطولتا العالم والجائزة الكبرى للرماية فى إيطاليا بمشاركة دول الأرجنتين ومصر وإنجلترا وباكستان وأمريكا وإيطاليا .

من جانبه، أكد اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى، أن البطل المصرى ياسين ماضى حقق أرقاما أبهرت الجميع طوال مراحل منافسات البطولة متفوقا على نجوم العالم فى البطولة.



كما حصل الناشئ طلعت مجدى على المركزالثامن بعد ظهوره بمستوي متميز أيضا لينال إشادة الجميع.

وأشار اللواء حازم حسنى إلى إنجاز مصرى آخر، وهو اختيار المصرى كلود فتال عضو الاتحاد الدولى للعبة ليكون مديرا للبطولة والذى يعد إنجازاً غير مسبوق نظرا لاختيار مصرى لإدارة تلك البطولات الدولية (بطولة عالم – الجائزة الكبرى).