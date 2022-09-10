الامارات | مدرب الزمالك ينتقد اتحاد الكرة ويهنىء اللاعبين رغم الخسارة أمام الهلال في كأس لوسيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري رضاه عن المردود الفني الذي قدمه لاعبو الفريق خلال مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل والتي انتهت بخسارة الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء «كنا نعلم جيدا أن المباراة ستكون صعبة، لأن وضعنا لم يكن جيدا لاسيما مع جدول المباريات هذا الموسم، فنحن أنهينا الدوري في الأول من أغسطس وحصل بعض اللاعبين على راحة بعد انتهاء الموسم ثم تدربنا فقط 4 تدريبات قبل المباراة على عكس الهلال الذي دخل اللقاء في كامل لياقة المباريات».

وأضاف قائلا «المباراة كانت صعبة ولكننا استطعنا تقديم مستوى جيد، ومجاراة الهلال خلال اللقاء، فبعد التأخر بهدف كان لدينا الإصرار على العودة، لتصل المباراة إلى ركلات الترجيح التي تمكن من خلالها الهلال من تحقيق الفوز».

وتابع فيريرا «أهنئ لاعبي الزمالك على الأداء خلال اللقاء، وأشكر الجماهير التي حضرت لتشجيع الفريق والوقوف خلفه في هذه المباراة المهمة».

وتطرق للحديث عن ركلات الترجيح قائلا «الركلة التي تم إعادتها للهلال لم تكن جيدة بالنسبة لنا، وفي كل الأحوال نحن استطعنا مجاراة الهلال رغم عدم جاهزية الفريق بدنيا بسبب جدول الموسم الماضي، والراحة التي حصل عليها الفريق، فنحن مازلنا في بداية موسم جديد».

وبسؤاله عن ضغط المباريات المقبلة في دوري أبطال افريقيا ودوري الموسم الجديد، قال «على اتحاد الكرة عمل جدول مباريات يواكب كل دوريات العالم حتى لا يعاني اللاعبون من الإرهاق، نحن لدينا أربعة ايام فقط قبل السفر إلى الكاميرون لخوض تحدي دوري أبطال أفريقيا، من المهم بالنسبة لنا تخطي هذه المرحلة من التصفيات».

وأختتم حديثه قائلا «الزمالك عازم على تقديم موسم جيد سواء على مستوى البطولات المحلية أو دوري أبطال أفريقيا، فنحن نحتاج إلى جهد كبير في الموسم الجديد».