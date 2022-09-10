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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشهد نسخة العام الحالي من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رقما قياسيا في إجمالي الجوائز المالية الخاصة باللاعبين المشاركين في إحدى مسابقات "جراند سلام".

ما لا تعرفه عن الجوائز المالية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2022

وأعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس نسخة عام 2022، مجموع الجوائز الخاص بالحدث والذي تخطى 60 مليون دولار للمرة الأولى في التاريخ.



وتختتم منافسات البطولة يوم 11 سبتمبر/ أيلول الحالي، بعد أن انطلقت في 29 أغسطس/ آب الماضي.

تم الكشف أن الـ60 مليون دولار ستكون متاحة للاعبين، لتتفوق جوائز النسخة الحالية عن نسخة العام الماضي التي بلغت 57.5 مليون دولار، علما بأن الفائزين ببطولة الفردي سيحصل كل واحد منهم على 2.6 مليون دولار.

وسيحصل اللاعبون على 80 ألف دولار للوصول للدور الرئيسي، و121 ألفا إذا صعدوا للدور الثاني.

وسيحصل الوصيفان في منافسات الفردي (رجال وسيدات) على 1.3 مليون دولار لكل منهما.

وفي منافسات الزوجي، سيحصل الفائزان بالبطولة على 688 ألف دولار، فيما يحصل الوصيفان على 344 ألف دولار، بينما يحصل اللاعبون الذين وصلوا لقبل النهائي على 172 ألف دولار.

تحمل التونسية أنس جابر آمال العرب في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، حيث صعدت للمباراة النهائية لتواجه البولندية إيغا شفيونتيك، يوم السبت.

وصعدت أنس جابر لنهائي البطولة، بعد فوزها على الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة 17 عالميا.

وستلعب جابر المباراة النهائية من البطولة، في تمام التاسعة مساء بتوقيت تونس، الحادية عشرة بتوقيت مكة، يوم السبت.

لا تزال مغامرة النجمة التونسية أنس جابر، مستمرة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2022.

وصعدت أنس جابر لنهائي البطولة، بعد فوزها على الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة 17 عالميا.

وستلعب جابر المباراة النهائية من البطولة، في تمام التاسعة مساء بتوقيت تونس، الحادية عشرة بتوقيت مكة، يوم السبت.

وتواجه جابر في النهائي، المصنفة الأولى عالميًا، البولندية إيغا شفيونتيك، التي فازت بصعوبة في نصف النهائي على البلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة السادسة عالميًا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستقوم قناة "beIN SPORTS HD5" بنقل المباراة المرتقبة، على الهواء مباشرة، من ملعب أرثر أش في نيويورك.

رفعت التونسية أنس جابر راية التحدي أمام البولندية إيجا شيانتيك، منافستها في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ونجحت أنس جابر في التأهل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عقب فوزها على الفرنسية كارولينا جارسيا بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3.



وتواجه أُنس مهمة صعبة تتمثل في التفوق على إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا يوم السبت، بعد نجاة اللاعبة البولندية من تأخرها لتفوز على أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء بنتيجة 3-6 و6-1 و6-4.

وعن تلك المواجهة، قالت أُنس: "إيجا لا تخسر في المباريات النهائية، لذا ستكون (مواجهة) صعبة للغاية، ستكون مباراة صعبة".

وأردفت: "سأحاول الثأر بالتأكيد، أحب اللعب على هذا النوع من الملاعب (الصلبة)، وأشعر أنني أعرف بالضبط ما يجب فعله أمامها".



وعن تأهلها للنهائي، قالت أُنس وهي أول لاعبة عربية وأفريقية تبلغ هذه المرحلة على ملاعب أمريكا المفتوحة في عصر الاحتراف: "النهائي في ويمبلدون كان صعبا للغاية بالنسبة لي، خاصة المجموعة الثانية، لكن أشعر بهذا النهائي، سأقدم كل ما لدي، وسأبذل قصارى جهدي".

وسيكون نهائي أمريكا المفتوحة الثاني بالبطولات الأربع الكبرى الذي تخوضه أنس جابر هذا العام، بعد وصولها لنهائي ويمبلدون الذي خسرته أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وأشارت أُنس، التي حصدت لقبها الأول في بطولات المحترفات منذ أكثر من عام بقليل، إلى أنها تتحسن بالمصداقية التي اكتسبتها مع الجماهير، وتركز على إدارة الضغوط على الملعب.

وأوضحت أنس في تصريحات صحفية: "أشعر بمزيد من الواقعية، لأكون صادقة، لمجرد أن أكون في النهائي مرة أخرى".

وأتمت: "(أنا) سعيدة فقط لأنني دعمت النتائج في ويمبلدون، والجماهير لم تشعر بالمفاجأة ببلوغي النهائي، لكني أحاول وأقدم ما لدي".