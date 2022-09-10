سامي قمصان مدرب عام .. تشكيل الجهاز الفنى للنادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر لبوابة الأهرام داخل النادي الأهلي عن تشكيل الجهاز الفنى لفريق الكرة فى الموسم الجديد والذى يضم كل من مارسيل كولر، مديرا فنيا ، وسامى قمصان مدربا عاما وهارلد جامبيرلي مدربا مساعدا وياسين الميكاري محللا للأداء وأندرياس أندويا مدربًا للأحمال وميشيل يانكون مدربا لحراس المرمى ، وسيد عبد الحفيظ مديرا للكرة .

يصل مارسيل كولر المدير الفني الجديد إلى القاهرة اليوم السبت، لبدء مهمته بعد أن تم التعاقد معه لمدة عامين قادمين.

وكان المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات، قد سافرا إلى سويسرا بتكليف من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لإتمام التفاوض مع المدير الفني الجديد والاتفاق على كافة الأمور.