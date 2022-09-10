«الزمالك وضعه يقلق» .. اعتذار شيكابالا وتحذير عبد العال

الشارقة - اميمة ياسر - أعتذر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للجماهير في تصريحات لقناة بي إن سبورت عقب المباراة عقب خسارة كأس لوسيل لصالح الهلال السعودي.

وقال شيكابالا :" بالطبع كنا نتمنى إسعاد الجماهير بالفوز باللقب .. ولكننا لم نكن موفقين".

وأضاف :" قدمنا مباراة جيدة وسط تنظيم رائع وأجواء مميزة واعتقد أن جماهير الفريقين لديهم شعور بالرضا عقب اللقاء".

وحسمت ركلات الترجيح مباراة الزمالك والهلال السعودي بعد أن فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نفسه على دقائق اللقاء الـ90.

الزمالك وضعه يقلق

أكد رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامية مهيب عبد الهادي بقناة "إم بي سي مصر" أن الزمالك بالشكل اللي ظهر به أمام الهلال يخوف، وفيريرا خرف وضيع فوز سهل، في ناس عاملاه إله مش عارف ليه، بس نحمد ربنا أننا خسرنا بضربات الجزاء".

وأضاف : "الهلال سيطر على كل المباراة، وسيف الدين الجزيري لو لاعيب كويس كان كسّب الزمالك لأنه ضيع كورتين كانوا ممكن يحسموا الفوز للزمالك، والهلال أيضًا ضيع فرص كتير وكان أتقل من الزمالك".

وتابع: "بقول للزمالك والمسئولين في نادي الزمالك مش دي الصفقات اللي تودي الزمالك لدوري أبطال أفريقيا، الزمالك وضعه يقلق".

واستطرد: "فيه ضربة جزاء للهلال السعودي ضد حمزة المثلوثي متحسبتش، ونحمد ربنا أن الفار كان نايم والحكم محسبهاش، ومش المثلوثي اللى يلعب في الزمالك".