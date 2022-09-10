شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان يقترب من رئاسة لجنة الحكام فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب سمير عثمان الحكم الدولي السابق من تولى منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة فى الموسم الجديد، خلفا لعصام عبد الفتاح الذي رحل مؤخراً.

ويتولى الإنجليزي مارك كلاتنبرج مسئولية منظومة التحكيم في مصر فى الموسم المقبل، على أن يكون سمير عثمان هو رئيس اللجنة.

فيما أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم نظيره المصرى بالموعد النهائي لترشيح القائمة الدولية للحكام، وحدد الفيفا يوم 25 من سبتمبر الجاري موعدا نهائيا لترشيح الحكام الدوليين.

خطاب الفيفا تضمن بعض الشروط الحاكمة للترشح ومنها أن يكون الحكم ولد قبل 31 ديسمبر 1997، والحكم المساعد يجب أن يكون ولد قبل 31 ديسمبر 1999، وخضوع أي حكم يزيد سنه عن 45 سنة لتقييم فني من لجنة تحت مظلة الفيفا.

وتطرقت الشروط العامة لترشيح أي يحكم أن يرفق مع ملف الترشح تقييم الحكم في المباريات التي أدارها على المستوى المحلي خلال 12 شهرًا قبل ترشيحه إلى قائمة الحكام الدوليين وترتيب الحكام وفق هذا التقييم.

ويعتزم مجلس إدارة اتحاد الكرة حسم التشكيل الجديد للجنة الحكام في أول اجتماع رسمي يعقده مجلس الجبلاية، عقب عودة أعضائه من رحلتهم المنتظرة إلى قطر لحضور مباراة كأس سوبر لوسيل، والتي جمعت فريقي الزمالك والهلال السعودي مساء أمس الجمعة.