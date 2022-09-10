شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. إيهاب جلال يبحث عن استعادة الأمجاد مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يغب طويلاً حتى عاد من جديد إلى الدوري العام، وعبر بوابة النادي المصري، تحمل إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب الفراعنة، مسئولية كبيرة مع الفريق البورسعيدي، بعدما تولى الإدارة الفنية للمصري لمدة موسم.

وتضع جماهير النادي المصري أمالاً كبيرة على الفريق في الموسم القادم، لتقديم عرض كروي متميز في ظل الاستقرار الإداري بعد انتخاب مجلس جديد لإدارة النادي، وعقد صفقات متميزة والتعاقد مع إيهاب جلال لتدريب الفريق.

يعد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للنادي المصري، من المدربين المخضرمين في الدوري العام، بعدما تولى تدريب 9 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في فترة سابقة.

وتعتبر هذه هي الولاية الثانية لإيهاب جلال في القيادة الفنية للمصري، حيث سبق ودرب الفريق البورسعيدي وقاد إيهاب جلال النادي المصري إجمالاً في 49 مباراة فاز في 22 وتعادل في 15 وخسر في 12 لقاء، وبعد الخسارة أمام المقاولون العرب في بطولة كأس مصر، قرر الرحيل في فبراير 2020، وذلك خلال ولايته الأولى مع النادي البورسعيدي.