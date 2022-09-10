شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك اليوم فى ثانى جولات دورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية فى إطار ثانى جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى الجديد 2022/2023، على صعيد 8 مواجهات.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من البنك الأهلى مع 6 أكتوبر وهليوبوليس مع مدينة نصر والشمس مع الطيران واتحاد الشرطة مع المعادى والأهلى مع الزمالك ومنوف مع سموحة وأصحاب الجياد مع سبورتنج والزهور مع الترسانة.

كما تم تحديد 16 سبتمبر موعدا لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022 / 2023 يوم 16 سبتمبر الجارى، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.