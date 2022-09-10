شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل نوران جوهر ونور الطيب وروان العربى لنصف نهائى هيوستن للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، روان العربي لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة، نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفى الثامنة، إلى الدور نصف النهائي ببطولة هيوستن، التى تسضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 6 إلى 11 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفازت نور جوهر في الدور ربع النهائي على منافستها الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-6, 11-4.

كما فازت روان العربي على منافستها الوليزية إيميلي وايت لوك بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-7, 11-5.

وفازت نور الطيب على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 16 دقيقة فقط، حيث انسحبت كيندي في الشوط الثالث للإصابة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 8-2 rtd.

بينما ودعت سلمى هاني البطولة من الدور ربع النهائي بعد خسارتها أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-2, 11-7, 11-4 .