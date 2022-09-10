أجبونلاهور: صلاح جائع ولا يرغب في الجلوس على الأريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح جابرييل أجبونلاهور أسطورة أستون فيلا السابق، بإن محمد صلاح جناح ليفربول جائع دائما نحو كثر مزيد من الأرقام القياسية، ولا يراه مسترخيا عقب تحديد عقده مع الريدز.

وقال أجبونلاهور في تصريحاته لموقع "فوتبول انسايدر" ردا على سؤال حول تأثر محمد صلاح سلبيا عقب تجديد تعاقده: "صلاح أراد ما يستحقه، وحصل عليه، وأخر ما عليه التفكير فيه الآن هو المال".

وتابع: "إنه يفكر في تسجيل الأهداف، وتحطيم الأرقام القياسية، هو يبحث عن المزيد، إنه لا يرغب في الجلوس على الأريكة، هذا مستحيل، إنه من نوعية اللاعبين الباحثين عن مواصلة كسر الأرقام القياسية".

وأضاف: "في كل مرة أشاهده هذا الموسم يكون جائع، إنه لا يبدو كشخص مسترخ، إنه فقط لا يحصل على المساعدة التي اعتاد عليها".

واختتم قائلًا: "سوف يحصل على واحدة، ومن بعد ذلك يحصل على المزيد، وبمجرد أن يبدو ليفربول في منحه الكرات سوف يضعهم بالشكل المناسب".

لعب محمد صلاح خلال موسم 2022-2023 مع ليفربول 8 مباريات، تمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع مثلهم في كل المسابقات.