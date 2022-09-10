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بالمواعيد والقنوات الناقلة.. نهائي كأس السوبر الأفريقي.. وفيوتشر يبدأ مهمته بالكونفدرالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يشهد اليوم السبت إقامة عدة مباريات قوية، أبرزها مواجهة فيوتشر مع بيدكو بول اف سي في بداية مشوراه في الكونفدرالية، بالإضافة لنهائي كأس السوبر الأفريقي بين الوداد ونهضة بركان.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا

3:00 عصراً.. الجيش الرواندي والاتحاد المنستيري.

الكونفدرالية

3:00 عصراً.. بيدكو بول اف سي وفيوتشر.

كأس السوبر الأفريقي

9:00 مساءً.. الوداد ونهضة بركان.. القناة الناقلة بي إن سبورتس HD4

6:30 مساءً.. قادش وبرشلونة.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

9:00 مساءً.. أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

3:00 عصراً.. نابولي وسبيزيا كالتشيو.

6:00 مساءً.. إنتر ميلان وتورينو.

8:45 مساءً.. سامبدوريا وميلان.

الدوري الفرنسي

5:00 مساءً.. باريس سان جيرمان وبريست.. القناة الناقلة بي إن سبورتس HD2

9:00 مساءً.. مارسيليا وليل.. القناة الناقلة بي إن سبورتس HD2

الدوري الألماني

3:30 عصراً.. لايبزيج وبروسيا دورتموند.. القناة الناقلة بي إن سبورتس HD6

3:30 عصراً.. إينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج.

3:30 عصراً.. بايرن ميونيخ وشتوتجارت.. القناة الناقلة بي إن سبورتس HD3

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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