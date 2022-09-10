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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجه الأنظار صوب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، لمتابعة مباراة كأس السوبر الأفريقي المرتقبة، بين الوداد ونهضة بركان المغربيين.

ما هو موعد مباراة الوداد ونهضة بركان في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة؟

الوداد يخوض مباراة السوبر بعد تتويجه بطلا للنسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا 2021-2022، للمرة الثالثة في تاريخه، بالفوز على الأهلي المصري في المباراة النهائية.



في المقابل، يشارك نهضة بركان في السوبر القاري للمرة الثانية في تاريخه، مستفيدا من تتويجه بطلا لكأس الكونفدرالية الموسم الماضي على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بركلات الترجيح.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، موعد مباراة الوداد ونهضة بركان في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الوداد ونهضة بركان في السوبر الأفريقي هو يوم السبت 10 سبتمبر/ أيلول 2022.

وتنطلق مباراة الوداد ضد نهضة بركان في تمام العاشرة مساء بتوقيت المكرمة.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل البطولات الأفريقية لكرة القدم هذا الموسم.

القناة الناقلة لمباراة الوداد ونهضة بركان في السوبر الأفريقي هي بي إن سبورتس 4.

يذكر أن آخر ظهور للوداد في كأس السوبر الأفريقي يرجع لنسخة 2018 حين فاز بها على مازيمبي الكونغولي، بينما خسر نهضة بركان في 2021 أمام الأهلي.

سيطرت حالة كبيرة من السعادة على الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال السعودي، بعد الفوز على الزمالك المصري والتتويج بكأس سوبر لوسيل.

والتقى الفريقان على أكبر ملاعب كأس العالم (قطر 2022)، وحسم الهلال اللقب بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.



وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "المباراة كانت رائعة جدا تواكب جمال الملعب الذي لعبنا عليه وأمام هذا الحضور الجميل، فقد كانت مباراة مميزة".

وتابع "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة وسيطرنا عليها منذ البداية ونجحنا في الفوز وحسم اللقب، ونحن نتمنى لقطر التوفيق واستكمال تلك الصورة الجميلة خلال منافسات كأس العالم".

وأضاف "الفريق أظهر شخصية البطل الحقيقية من البداية، حيث كنا المبادرين وأثبت الهلال أنه أحد الفرق الكبرى في هذه المباراة المهمة".

وعما إذا كان هناك اتصالات بينه وبين مدرب الأرجنتين لاستشارته في معلومات عن المنتخب السعودي مع اقتراب كأس العالم حيث يقع المنتخبان في نفس المجموعة قال: "لم يكن هناك اتصال مع مدرب الأرجنتين، كل المنتخبات لديها التكنولوجيا لتتبع أي فريق ومعرفة المعلومات الكافية".

وحول اللعب على أرضية ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2022، أكد بقوله "الملعب رائع جدا ودرجة الحرارة ممتازة، فالمباراة كانت فرصة لعدد من لاعبي الفريق الذين يمثلون المنتخب تجربة مباراة على ملعب مونديالي والتعود على الأجواء".

وعن المرشح للفوز باللقب، قال "المنتخب الأرجنتيني فلدينا ليونيل ميسي".

الهلال السعودي يتوج بطلا لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

والتقى الفريقان على استاد لوسيل، أكبر ملاعب كأس العالم (قطر 2022)، التي تقام منافساتها خلال شهري نوفمبر/ تشرين ثان وديسمبر/ كانون أول المقبلين.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم الهلال عن طريق النيجيري أوديون إيجالو، بينما تعادل الزمالك بواسطة الجناح المصري أحمد سيد زيزو.

وسيطر لاعبو الهلال على مجريات اللعب خاصة في الشوط الثاني، لكنهم أهدروا العديد من الفرص المحققة للتسجيل.

وحال محمد عواد حارس مرمى الزمالك، دون اهتزاز شباكه بمزيد من الأهداف وتصدر للعديد من الفرص بأقدام موسى ماريجا وياسر الشهراني وسلمان الفرج.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية الفائز، ومنحت اللقب لصالح بطل الدوري السعودي.