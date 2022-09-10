شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سر فوز الهلال بكأس سوبر لوسيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيطرت حالة كبيرة من السعادة على الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال السعودي، بعد الفوز على الزمالك المصري والتتويج بكأس سوبر لوسيل.

والتقى الفريقان على أكبر ملاعب كأس العالم (قطر 2022)، وحسم الهلال اللقب بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

سر فوز الهلال بكأس سوبر لوسيل



وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "المباراة كانت رائعة جدا تواكب جمال الملعب الذي لعبنا عليه وأمام هذا الحضور الجميل، فقد كانت مباراة مميزة".

وتابع "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة وسيطرنا عليها منذ البداية ونجحنا في الفوز وحسم اللقب، ونحن نتمنى لقطر التوفيق واستكمال تلك الصورة الجميلة خلال منافسات كأس العالم".

وأضاف "الفريق أظهر شخصية البطل الحقيقية من البداية، حيث كنا المبادرين وأثبت الهلال أنه أحد الفرق الكبرى في هذه المباراة المهمة".

وعما إذا كان هناك اتصالات بينه وبين مدرب الأرجنتين لاستشارته في معلومات عن المنتخب السعودي مع اقتراب كأس العالم حيث يقع المنتخبان في نفس المجموعة قال: "لم يكن هناك اتصال مع مدرب الأرجنتين، كل المنتخبات لديها التكنولوجيا لتتبع أي فريق ومعرفة المعلومات الكافية".

وحول اللعب على أرضية ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2022، أكد بقوله "الملعب رائع جدا ودرجة الحرارة ممتازة، فالمباراة كانت فرصة لعدد من لاعبي الفريق الذين يمثلون المنتخب تجربة مباراة على ملعب مونديالي والتعود على الأجواء".

كشف عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، عن معاناته بسبب الانتقادات الموجهة له من الإعلام، بالتزامن مع أزمته الأخيرة وصدور قرار بإيقافه.

وكانت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إيقاف عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر بداية من 2 أغسطس/آب 2022، بناء على الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضده ونادي الاتحاد، بداعي أن الأخير قام بتحريض اللاعب على التمرد ليتم فسخ عقده مع "العالمي" قبل أن ينضم إلى "النمور" مجانا.



غير أن نادي اتحاد جدة أعلن مؤخرا تلقيه موافقة من مركز التحكيم الرياضي على تعليق عقوبة عبدالرزاق حمدالله، ليتمكن المهاجم المغربي من المشاركة في الفوز (1-0) على الرائد في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وقال حمدالله في تصريحات لقناة "SSC" التلفزيونية السعودية: "الانتقادات التي أتعرض لها صعبة للغاية، لأن المنصات الإعلامية تهاجم بشدة، ومن الصعب على أي لاعب تحمل هذه الضغوطات".

وأضاف مهاجم النصر السابق: "أعلم كيفية التعامل مع هذه الضغوطات، ستتم محاسبتي على أفعالي وليس أفعالهم، لكنني أترك حرية الرأي للجميع".

وأكد حمدالله أن تركيزه منصب على مساعدة الفريق في الملعب وعدم الالتفات إلى "الشائعات والحملات الإعلامية".

فيديو أهداف مباراة الرائد والاتحاد في الدوري السعودي

وأتم حديثه قائلا: "نعمل بكل قوة على تحقيق لقب الدوري، لأن الحظ لم يحالفنا في الموسم الماضي، وأسعى للتأقلم مع المجموعة بشكل أكبر، وسأقول كلمتي للجميع".

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين خلف الشباب والهلال في الصدارة.

أسدل الستار على قمة الهلال السعودي والزمالك المصري التي جمعتهما مساء الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، بتتويج "الزعيم" بطلا لكأس سوبر لوسيل.



الهلال نجح في حصد اللقب على حساب "الفارس الأبيض" بعدما تفوق عليه بركلات الترجيح 4-1، حيث انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، خلال المباراة التي شهدت افتتاح استاد لوسيل المونديالي.

المباراة شهدت العديد من المشاهد البارزة بين تألق وتراجع بعض اللاعبين وإهدار الكثير من الفرص من جانب الطرفين طوال 90 دقيقة من المتعة والإثارة.

شهدت المباراة تراجعًا لافتًا في مستوى عدد من نجوم الفريقين، وخاصة سالم الدوسري جناح الهلال وزميله البيروفي أندريه كاريلو، بالإضافة إلى محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك.

ورغم الهدف الذي سجله أحمد سيد "زيزو" للزمالك، إلا أنه لم يقدم المستوى المطلوب منه والمتوقع، حيث استسلم للرقابة اللصيقة طوال الـ90 دقيقة.



"زيزو" يعد أحد أهم نجوم الفريقين، خاصة بعدما قاد الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري في نسخته الماضية، حيث توج هدافا للمسابقة بـ19 هدفا.

مباراة الفرص المهدرة

فشل الفريقان في استغلال أكثر من فرصة خاصة الهلال الذي سيطر على الكرة أغلب فترات اللقاء، عن طريق النيجيري أوديون إيجالو وسالم الدوسري.

في الشوط الأول على وجه التحديد، أهدر موسى ماريجا مهاجم الهلال، فرصتين من ذهب لمضاعفة النتيجة، لكنه فشل في ذلك، وهو ما أعطى للزمالك فرصة في العودة.



وأهدر أحمد سيد زيزو في الدقائق الأخيرة، أسهل الفرص، بعدما تلقى تمريرة سحرية من الجهة اليمنى مستغلًا الغفلة الدفاعية للهلال، ثم سدد الكرة بغرابة شديدة بعيدًا عن المرمى.

أظهر الحارسان محمد عواد وعبدالله المعيوف، جدارة كبيرة في التصدي للهجمات وركلات الجزاء طوال فترة اللعب.

عواد حارس الزمالك كان نجم الشوط الأول بلا منازع، حيث تصدى لـ4 هجمات على المرمى ببراعة شديدة، حيث أنقذ الفارس الأبيض من الخروج بخسارة فادحة خلال الـ45 دقيقة الأولى.

وفي المُقابل، فإن عبدالله المعيوف لم يُختبر كثيرًا في المباراة، لكنه أثبت جدارته بالتصدي لركلتي جزاء من زيزو ومحمود حمدي الونش.