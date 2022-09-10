شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة تبحث مع الأندية طريقة توزيع حقوق البث للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، اجتماعاتها مع مسئولى الأندية الـ18 في الدوري لحسم ملف توزيع حقوق البث، حيث تُلزم اللائحة الداخلية الرابطة بتوزيع حقوق البث على الأندية، بعدما شهدت هذه الجزئية تعقيدا فى الموسم الماضي بسبب انتخاب الرابطة على أمور تعاقدية منتهية مسبقا.

وتتولى الرابطة تحديد شكل مسابقة الدوري وانتظامها، ويحسم المجلس الجديد والاتحاد المصري لكرة القدم خلال أيام موعد قرعة الموسم الجديد، الذى ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل، بعد قرابة شهر ونصف من الراحة التى حصلت عليها الأندية عقب انتهاء الموسم المنقضي فى نهاية أغسطس الماضي.

وجاء تشكيل الرابطة الجديد لموسم 2022-2023 كالتالي: "أحمد دياب رئيسًا، وعماد متعب نائبًا وممثلا عن الأهلي، وثروت سويلم وصف الدين بسيوني ممثلين عن اتحاد الكرة، وشريف صالح، وخالد رفعت عن المصري والزمالك، وأحمد النجار ممثلا عن الأندية العسكرية".

ووجه أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة الشكر لكل الأندية على التعاون مع الرابطة خلال الموسم الماضي، قائلا: "أشكر كل الأندية على التعاون المثمر في بداية الموسم الثاني"، مضيفاً أن هذا الموسم سيكون هناك تداخل كبير بين الرابطة والشركة الراعية.