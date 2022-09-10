فيوتشر يقص شريط أولى مشاركاته الأفريقية بمواجهة بول جينجا الأوغندي

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القاهرة - سامية سيد - يقص فريق فيوتشر شريط أولى مشاركاته الأفريقية فى تاريخه، اليوم السبت، عندما يلتقي فريق بول جينجا الأوغندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ـ الرابعة بتوقيت أوغندا على ملعب سانت ماري بكمبالا.

وتعتبر هذه المباراة تاريخية لفريق فيوتشر، والذى يشارك لأول مرة فى تاريخه بالبطولات الأفريقية، بعدما قدم عرضاً قوياً فى أول موسم له بالدوري المصري ليحجز بطاقة المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.

فيوتشر حرص على السفر مبكراً إلى أوغندا، للدخول فى معسكر بمدينة كمبالا والاعتياد على الظروف المناخية والملعب، وخاض فريق فيوتشر تدريباته فى الأيام الماضية فى نفس موعد المباراة للاعتياد على اللعب في ذلك التوقيت، وعقد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، جلسات متعددة مع اللاعبين ومحاضرات بالفيديو لشرح أهم نقاط القوة والضعف لدى بول الأوغندي.

وتضم قائمة فيوتشر جميع لاعبي ونجوم الفريق، وفى مقدمتهم محمد رضا بوبو، عمر كمال عبد الواحد، أحمد عاطف، ومحمود عبد الرحيم جنش، واستعان علي ماهر بأصحاب الخبرات الأفريقية، مثل مروان محسن وجنش ونيدفيد وكذلك عمر كمال لتوجيه زملائهم في الملعب خلال اللقاء.

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، سعد سمير، جوناثان نجويم، محمود مرعي، محمود شعبان في خط الظهر، كريم نيدفيد، غنام محمد، أحمد رفعت، محمد فاروق وعمر كمال عبد الواحد في الوسط، وأحمد عاطف في خط الهجوم.

من جهته أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر ورئيس البعثة، استعداد كل اللاعبين للقاء المرتقب، مؤكداً أن الفريق مكتمل الصفوف واللاعبون لديهم رغبة قوية في الفوز في أول لقاء أفريقي لهم، خاصة بعد الدعم الكبير الذي وجدوه من السفارة والجالية المصرية.