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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهلال السعودي يتوج بطلا لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

والتقى الفريقان على استاد لوسيل، أكبر ملاعب كأس العالم (قطر 2022)، التي تقام منافساتها خلال شهري نوفمبر/ تشرين ثان وديسمبر/ كانون أول المقبلين.

الهلال السعودي يتوج بطلا لكأس سوبر لوسيل (التفاصيل الكاملة)

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم الهلال عن طريق النيجيري أوديون إيجالو، بينما تعادل الزمالك بواسطة الجناح المصري أحمد سيد زيزو.

وسيطر لاعبو الهلال على مجريات اللعب خاصة في الشوط الثاني، لكنهم أهدروا العديد من الفرص المحققة للتسجيل.

وحال محمد عواد حارس مرمى الزمالك، دون اهتزاز شباكه بمزيد من الأهداف وتصدر للعديد من الفرص بأقدام موسى ماريجا وياسر الشهراني وسلمان الفرج.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية الفائز، ومنحت اللقب لصالح بطل الدوري السعودي.

كشف عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، عن معاناته بسبب الانتقادات الموجهة له من الإعلام، بالتزامن مع أزمته الأخيرة وصدور قرار بإيقافه.

وكانت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إيقاف عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر بداية من 2 أغسطس/آب 2022، بناء على الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضده ونادي الاتحاد، بداعي أن الأخير قام بتحريض اللاعب على التمرد ليتم فسخ عقده مع "العالمي" قبل أن ينضم إلى "النمور" مجانا.



غير أن نادي اتحاد جدة أعلن مؤخرا تلقيه موافقة من مركز التحكيم الرياضي على تعليق عقوبة عبدالرزاق حمدالله، ليتمكن المهاجم المغربي من المشاركة في الفوز (1-0) على الرائد في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وقال حمدالله في تصريحات لقناة "SSC" التلفزيونية السعودية: "الانتقادات التي أتعرض لها صعبة للغاية، لأن المنصات الإعلامية تهاجم بشدة، ومن الصعب على أي لاعب تحمل هذه الضغوطات".

وأضاف مهاجم النصر السابق: "أعلم كيفية التعامل مع هذه الضغوطات، ستتم محاسبتي على أفعالي وليس أفعالهم، لكنني أترك حرية الرأي للجميع".

وأكد حمدالله أن تركيزه منصب على مساعدة الفريق في الملعب وعدم الالتفات إلى "الشائعات والحملات الإعلامية".

وأتم حديثه قائلا: "نعمل بكل قوة على تحقيق لقب الدوري، لأن الحظ لم يحالفنا في الموسم الماضي، وأسعى للتأقلم مع المجموعة بشكل أكبر، وسأقول كلمتي للجميع".

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين خلف الشباب والهلال في الصدارة.

خاض الزمالك المصري والهلال السعودي، مباراة قوية في كأس لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة مساء يوم الجمعة، انتهت بفوز الأخير وتتويجه باللقب.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسم الهلال الفوز بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح.

ونجح الفريق الهلالي في رد اعتباره بالفوز أمام الزمالك، بعدما خسر ضده في مباراة السوبر المصري السعودي بنتيجة 1-2 عام 2018، في العاصمة السعودية الرياض.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، ملخص وأهداف مباراة الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل.

يحلم نادي أرسنال بالعودة إلى منصة التتويج مجددا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ موسم 2003-2004، بعد سلسلة من النتائج السلبية على مدار السنوات الماضية.

وكان قصر باكنجهام قد أعلن وفاة الملكة إليزابيث، يوم الخميس عن عمر ناهز 96 عاما، بعد تدهور حالتها الصحية.

ويتصدر "الجانرز" ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مناسبات، مقابل هزيمة واحدة.

الملكة إليزابيث الثانية تولت حكم بريطانيا عام 1952، وكان الفريق اللندني حينها متصدرًا للدوري الإنجليزي وتوج باللقب في النهاية.

وتوج الفريق اللندني باللقب وقتها بعدما جمع 54 نقطة، متفوقًا على ولفرهامتون الوصيف بفارق الأهداف والذي تساوى معه في عدد النقاط، وكان اللقب السابع له آنذاك.

وحصد أرسنال بعدها 6 ألقاب من الدوري الإنجليزي خلال مواسم 1970-1971 و1988-1989 و1990-1991 و1997-1998 و2001-2002 و2003-2004.