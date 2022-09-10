شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم موقف المعارين والصفقات الجديدة فى الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفني لفريق الزمالك موقف المعارين قبل السفر للكاميرون فى ظل إصرار فيريرا على عدم التسرع، وإن كانت هناك موافقة على إعارة اللاعبين مرة أخرى، خاصة أن المدير الفني يتمسك بالقوام الأساسى والذى حقق به بطولتى الدورى والكأس.

فى الوقت نفسه، يسابق الجهاز الفني الزمن من أجل حسم باقى الصفقات الصيفية بعد التعاقد مع الثنائى المغربى زكريا الوردى والسنغالى إبراهيما نداى من أجل الاستقرار على قائمة الفريق فى الموسم المقبل وقيدهم فى القائمة بأفريقيا.

ويتكتم مسئولو الزمالك عن الإعلان عن الصفقات الجديدة لحسمها بشكل نهائي على أن يتم الإعلان عنهم جميعا فى وقت يحدده مجلس إدارة النادى، بالاتفاق مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة .

وفى سياق مختلف، يجهز مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور مكافآت اللاعبين بعد الحصول على الدوري والكأس من أجل منحهم للفريق قبل سفرهم للكاميرون لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز في الذهاب من أجل الفوز والصعود لدور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا وحسم الأمور قبل لقاء العودة .

من ناحية أخرى، قرر أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق، إعلان اعتزاله بشكل رسمي بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضى والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، خاصة أنه يعلم أن النادى أبقى عليه خلال الموسم المنقضى من باب التكريم.

ومن المقرر أن يعمل اللاعب في قطاع الناشئين داخل مدرسة الكرة لصقل موهبته التدريبية مع الحصول على بعض الدورات التدريبية للإعلان عن نفسه بشكل كبير في السنوات المقبلة.