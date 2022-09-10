شكرا لقرائتكم خبر عن كولر مدرب الأهلي الجديد يصل اليوم إلى القاهرة لبدء مهمته مع المارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للنادى الأهلى، اليوم إلى القاهرة لتولى مهمة تدريب المارد الأحمر، برفقة خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلى قد أعلن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين، ويصطحب المدير الفني الجديد معه ثلاثة مساعدين هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

ونرصد البطولات التى حصل عليها كولر قبل تدريب الأهلى..

نجح مع فريق جراسهوبرز فى حصد لقب الدوري في موسم 2002-2003.

تولي تدريب بازل من 2018/2020 فاز معهم ببطولة كأس سويسرا.

توج ببطولة كأس سويسرا مع بازل 2018/2019 .

حقق لقب الدوري الدرجة الثانية الألماني مع بوخوم.

شارك في اليورو مع منتخب النمسا 2016 .

حصل على مدرب العام في سويسرا 1998/1999.