شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يراقب مباراة الجيش الرواندي واتحاد المنستير لاستكشاف منافسه بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الإداري للنادي الأهلي مباراة الجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي، المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، باستاد أماهورو فى العاصمة الرواندية كيجالي فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، حيث يراقب الأهلي مباراتي الذهاب والعودة بين بطلي تونس ورواندا لأن المارد الأحمر سيلعب مع الفائز منهما بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويُجهّز الجهاز الإداري للنادي الأهلي تقريرا شاملا عن منافس الفريق في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يُراقب الجهاز الإداري مباراتي إتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي.

وطلب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، من الجهاز الإداري للفريق تقريرا شاملا عن هاتين المباراتين من أجل تقديمه للمدرب الجديد للأهلي.

ويرغب الأهلي فى معرفة كافة التفاصيل الخاصة بمنافسه في دور الـ32 لدوري الأبطال حتى يكون على مائدة مارسيل كولر المدرب الجديد للأهلي الذي سيتولى المسئولية في غضون أيام خلفاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز الذي تم توجيه الشكر له مؤخراً.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والفائز من مواجهة أتحاد المنستير والجيش الرواندي خلال الفترة من 7-9 أكتوبر، علي أن تقام مباراة الأياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر.