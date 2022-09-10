شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة فيوتشر وبول الأوغندي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق فيوتشر مشاركاته الأفريقية ببطولة كأس الكونفدرالية، عندما يحل ضيفاً على بول جينجا الأوغندي، فى أول مشاركة أفريقية فى تاريخه، اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندي

تقام مباراة فيوتشر وبول الأوغندي فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ـ الرابعة عصراً بتوقيت أوغندا ـ على ملعب سانت ماري بكمبالا.

وتعتبر هذه المباراة تاريخية لفريق فيوتشر، والذي يشارك لأول مرة فى تاريخه فى البطولات الأفريقية، بعدما قدم عرضاً قوياً فى أول موسم له بالدورى المصرى ليحجز بطاقة المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فيوتشر مكتمل الصفوف

وأكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر ورئيس البعثة، استعداد كل اللاعبين للقاء المرتقب، مؤكداً أن الفريق مكتمل الصفوف واللاعبون لديهم رغبة قوية في الفوز في أول لقاء أفريقي لهم، خاصة بعد الدعم الكبير الذي وجدوه من السفارة والجالية المصرية.

فيوتشر يتسلح بكامل نجومه

وتضم قائمة فيوتشر جميع لاعبي ونجوم الفريق، وفي مقدمتهم، محمد رضا بوبو، عمر كمال عبد الواحد، أحمد عاطف، ومحمود عبد الرحيم جنش، واستعان علي ماهر بأصحاب الخبرات الأفريقية، مثل مروان محسن وجنش ونيدفيد وكذلك عمر كمال لتوجيه زملائهم في الملعب خلال اللقاء.

التشكيل المتوقع لفيوتشر

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، سعد سمير، جوناثان نجويم، محمود مرعي، محمود شعبان في خط الظهر، كريم نيدفيد، غنام محمد، أحمد رفعت، محمد فاروق وعمر كمال عبد الواحد في الوسط، وأحمد عاطف في خط الهجوم.