شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير اليوم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة بعد مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة الزمالك الموجودة فى قطر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، بعدما خاض الفريق بالأمس مباراة قوية أمام الهلال السعودى على كأس لوسيل.

ومن المقرر أن يعود الفريق مباشرة للقاهرة عقب أداء اللاعبين للعمرة لمنح الفريق راحة سلبية على أن يعودوا مباشرة للتجهيز لمباراتهم المقبلة أمام أيليكت سبور التشادى.

وفى ذات الوقت بدأ الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالى جيوسفالدوا فيريرا دراسة فريق إيليكت سبور التشادى المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى بدولة الكاميرون نظرا لقرار الإتحاد الأفريقي بعدم إقامة أي لقاء على ملاعب تشاد في الوقت الحالي.

وقرر فيريرا اصطحاب نفس قائمة الفريق التي خاضت لقاء الهلال السعودى واللعب بالهيكل الأساسى أمام بطل تشاد لتعويد اللاعبين على ثقافة الفوز في جميع المباريات ، والتي فرضها المدير الفني على اللاعبين منذ قدومه في منتصف الموسم الماضى.