شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلتقى سبورتنج فى انطلاق سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة اليد بنادى الزمالك مع نظيره سبورتنج فى التاسعة مساء اليوم، السبت، فى انطلاق بطولة كأس السوبر المصرى التى تقام على مدار 3 أيام بمشاركة 3 فرق.

بينما يلتقى فريق سبورتنج غدا الأحد مع الأهلى فى نفس التوقيت على نفس الصالة، فيما تختتم المنافسة بعد غدا الإثنين بمواجهة الزمالك مع الأهلى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا، 13 سبتمبر موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022 / 2023.

كما تم تحديد 23 سبتمبر أيضاً موعداً لانطلاق دورى عمومى السيدات، و16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022 / 2023 يوم 16 سبتمبر الجارى ، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.