شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل معسكر منتخب الشباب 48 ساعة واتجاه لإقامته بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" على تأجيل معسكر منتخب الشباب لمدة 48 ساعة، بسبب البحث عن ملاعب لاستضافة المعسكر خارج القاهرة.

ومن المقرر أن يجتمع جابر بمعاونيه خلال ساعات للإعلان عن قائمة المنتخب التي تدخل معسكرًا مغلقًا الأربعاء المقبل بدلا من بعد غد الاثنين، لخوض مباراتين وديتين أمام بنين يومي 21 و25 من الشهر ذاته.

ويدرس الجهاز الفني للمنتخب إقامة المعسكر المقبل خارج القاهرة، ويفاضل جابر فى الوقت الحالي بين الإسكندرية والإسماعيلية، من أجل إقامة المعسكر فى إحدى المحافظتين، كما ينسق فى الوقت الراهن محمود جابر مع البرازيلي ميكالي بشأن اختيار اللاعبين، حيث جاء انضمام عدد كبير من منتخب الشباب للمنتخب الأولمبي ليربك بعض الحسابات الفنية لمنتخب 2006، الذى يستعد لنهائيات بطولة أفريقيا.

واعتذر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، عن قبول عرض للمشاركة في بطولة ودية بكرواتيا في سبتمبر الجاري، مع عدد من المنتخبات الأوروبية، مفضلا على ذلك خوض مباريات ودية مع منتخبات أفريقية، خاصة أنها نفس المدارس الكروية التي يقابلها في نهائيات كأس الأمم للشباب.