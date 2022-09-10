شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنافس على 4 مقاعد فى نصف نهائي بطولة هيوستن لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فجر اليوم، السبت، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة هيوستن التى تسضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 6 إلى 11 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

ونجحت 4 لاعبات من مصر فى حجز مقاعدهن بهذا الدور وهن: نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً، نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثامنة، سلمى هاني لاعبة بلاك بول والمصنفة المصنفة التاسعة، وروان العربي لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

ـ نوران جوهر والأمريكية أوليفيا فيتشر

ـ روان العربي والوليزية إيميلي وايت لوك

ـ نور الطيب والانجليزية جورجينا كيندي

ـ سلمى هاني والأمريكية أماندا صبحي

واقتحمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس قائمة التوب 10 من جديد باحثة عن استعادة تصنيفها الثالث عالمياً، وتقدمت الطيب 3 مراكز عقب تتويجها مؤخراً ببطولة زد، لتحتل حالياً المركز الثامن في التصنيف العالمي، بينما استقرت سلمى هاني في التصنيف التاسع.

بينما قفز يوسف سليمان لاعب النادي الأهلي، 5 مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي للاسكواش الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين "PSA"، ليحتل التصنيف رقم 12 عالمياً، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة زد المفتوحة للاسكواش.