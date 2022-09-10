موعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندي فى ذهاب الدور التمهيدى الأول بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يحل فريق فيوتشر ضيفاً على فريق بول جينجا الأوغندي، ىي أول مشاركة أفريقية فى تاريخه، اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



موعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندي موعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندي تقام مباراة فيوتشر وبول الأوغندي فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ـ الرابعة عصراً بتوقيت أوغندا ـ على ملعب سانت ماري بكمبالا.

وتعتبر هذه المباراة تاريخية لفريق فيوتشر، والذي يشارك لأول مرة فى تاريخه فى البطولات الأفريقية، بعدما قدم عرضاً قوياً فى أول موسم له بالدوري المصري ليحجز بطاقة المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فيوتشر يتسلح بكامل نجومه

وتضم قائمة فيوتشر جميع لاعبي ونجوم الفريق، وفى مقدمتهم، محمد رضا بوبو، عمر كمال عبد الواحد، أحمد عاطف، ومحمود عبد الرحيم جنش، واستعان علي ماهر بأصحاب الخبرات الأفريقية، مثل مروان محسن وجنش ونيدفيد وكذلك عمر كمال لتوجيه زملائهم في الملعب خلال اللقاء.

التشكيل المتوقع لفيوتشر

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، سعد سمير، جوناثان نجويم، محمود مرعي، محمود شعبان في خط الظهر، كريم نيدفيد، غنام محمد، أحمد رفعت، محمد فاروق وعمر كمال عبد الواحد في الوسط، وأحمد عاطف في خط الهجوم.