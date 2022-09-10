شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري: مباراة الهلال حسمتها التفاصيل الصغيرة ونعاني من الإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث سيف الجزيري عن أداء فريقه أمام الهلال في كأس سوبر لوسيل والتي انتهت بفوز الهلال بركلات الترجيح وحرمت الزمالك من لقب لقب كأس سوبر لوسيل بقطر، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة باستاد لوسيل.

وقال الجزيري، في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "ظهرنا بشكل منظم أمام الهلال، وهذه المباريات الكبرى تُحسم بتفاصيل صغيرة، علينا تصحيح الأخطاء والقادم أفضل".

وأضاف الجزيري: "نعاني من الضغط والإرهاق ولكن كلاعبين محترفين لا بد أن نتحمل المسؤولية وأمامنا تحديات كبيرة في الفترة المقبلة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، وحاول فيريرا تصحيح أوضاع فريقه في شوط المدربين، لكن المباراة وصلت لمرحلة ركلات المعاناة الترجيحية التى أهدر فيها زيزو والونش ركلتين، فيما سجل الهلال ضرباته الأربع الأولى ليتوج باللقب.

سجل إيجالو لاعب الهلال السعودى الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك بالدقيقة 18، وسط سيطرة واستحواذ للزعيم الهلالى من بداية المباراة، ونجح أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك فى تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33، بعد تسديدة من سيف الجزيرى تصدى لها الحارس وارتدت لزيزو سجل منها هدف التعادل.