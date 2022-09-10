شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: كان نفسنا نفرح جمهور الزمالك والهزيمة درس لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك إنه كان يتمنى إسعاد جمهور الفريق الأبيض بالتتويج بكأس لوسيل أمام الهلال السعودى، واصفا الهزيمة بالدرس لهم، مؤكدا أنه أبلغ اللاعبين برفع رؤوسهم لأنهم أبطال.

وأكد شيكابالا خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" أن اللاعبين يحتاجون إلى راحة، مشيرا إلى أن لديهم الكثير ليقدموه خلال الفترة المقبلة مقدما وعدا للجماهير بتقديم الأفضل.

وحقق فريق الهلال السعودى الفوز على الزمالك بنتيجة 4 / 1 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد لوسيل، للمنافسة على كأس لوسيل بين بطل الدورى المصرى والدورى السعودى، ويتوج الهلال باللقب.

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وسجل إيجالو لاعب الهلال السعودى الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك بالدقيقة 18، وسط سيطرة واستحواذ للزعيم الهلالى من بداية المباراة.

ونجح أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك فى تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33، بعد تسديدة من سيف الجزيرى تصدى لها الحارس وارتدت لزيزو سجل منها هدف التعادل.