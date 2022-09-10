مرتضى: حسمنا أقوى صفقات في تاريخ الزمالك.. والإعلان الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه حسم 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الجديد (2022 - 2023).

وقال مرتضى في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"سنبرم 8 صفقات جديدة، الجماهير لها صفقات وبطولات".

وأضاف :"أطمئن جمهور الزمالك، أقوى صفقات في تاريخ النادي حسمناها، يتبقى فقط الاتفاق مع الأندية على قيمة الصفقات، ويوم الإثنين سنعلن عن الصفقات".

وعن مباراة الهلال، أوضح :"خرجنا من موسم شاق، نبارك لنادي الهلال، والجماهير لم تخرج عن النص".

وأنهى :"أطالب بعودة الجماهير بسعة الاستاد بالكامل،ومَن يخطأ يتعرض للعقاب".

وكان نادي الزمالك أعلن التعاقد مع السنغالي إبراهيما نداي والمغربي زكريا الوردي، كما أعلن مرتضى منصور التعاقد مع أحمد أيمن منصور في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بيراميدز.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة من الهلال السعودي بركلات الترجيح (4-1) بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1) في بطولة كأس لوسيل والتي أقيمت في قطر.