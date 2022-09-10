فيريرا: الهلال لديه أسلحة هجومية قوية واستحق الفوز بكأس سوبر لوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث المدير الفني للزمالك، البرتغالي جيسفالدو فيريرا، عقب الهزيمة أمام فريق الهلال السعودي بكأس سوبر لوسيل، الذي فاز به الفريق السعودي بركلات الترجيح بنتيجة (4-1)، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهدف لمثله.

وقال المدرب البرتغالي بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت المباراة صعبة أمام الهلال، بسبب ما حدث لنا نهاية الموسم الماضي مما أثر علينا سلبًا في كأس سوبر لوسيل، لقد عانى فريق من الإجهاد ولم يحصل على راحة كافية، ولذلك ظهرنا بأداء أقل من المعتاد وخسرنا المباراة"

وأضاف فيريرا: "فريق الهلال السعودي لديه أسلحة هجومية قوية وحقق فوزًا مستحقًا، أهنئ اللاعبين على الأداء وأشكر جماهير الزمالك على مساندة الفريق طوال المباراة".

واختتم فيريرا تصريحاته قائلًا: "الكرة المصرية تحتاج إلى وضع الحلول المناسبة لضمان زيادة أعداد الجماهير في الملاعب وشاهدنا الفارق خلال هذه المباراة، حيث كانت المساندة الجماهيرية أضعاف ما نحصل عليه في مباريات الدوري المصري، ويجب أن يعتاد اللاعبون على مثل هذه الأجواء".