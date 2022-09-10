حضور تاريخي وكبير آسيا هو البطل.. ماذا قالت الصحف السعودية عن تتويج الهلال بكأس لوسيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

سلطت الصحف السعودية الضوء على تتويج فريق الهلال بكأس لوسيل الودي على حساب الزمالك المصري في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحصد الهلال كأس لوسيل بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 عقب انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

ويعد ملعب لوسيل القطري أحد الملاعب التي ستحتضن لقاءات كأس العالم 2022 بقطر ومن بينها المباراة النهائية.

ويستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير ما جاء في الصحف السعودية عقب تتويج الهلال بكأس لوسيل أمام الزمالك

الشرق الأوسط

الهلال يخطف كأس لوسيل المونديالي

قالت الصحيفة إن الهلال حقق لقب كأس سوبر لوسيل بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.

وأضافت أن الهلال يدين بالفضل إلى حارسه المميز عبدالله المعيوف والذي نجح في التصدي لركلتين من الركلات المنفذة، وساهم ذلك في تتويج الزعيم باللقب الاستثنائي الذي أقامته اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر قبل احتضان الملعب لمباريات مونديال قطر 2022.

الحضور الجماهيري الأعلى في تاريخ قطر

وركزت صحيفة "الرياضية" على الحضور الجماهيري التاريخي في مباراة كأس لوسيل والذي توج به الهلال السعودي على حساب الزمالك المصري.

وقالت إن ملعب لوسيل المونديالي سجل حضوراً جماهيرياً يصل إلى 77 ألف و575 مشجعاً، ليكون هو الحضور الجماهيري الأعلى في تاريخ الملاعب القطرية.

الاقتصادية

الهلال يحصل على 1.5 مليون دولار

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" أن نادي الهلال سيحصل على مبلغ 1.5 مليون دولار عقب تتويجه بكأس لوسيل الودي على حساب الزمالك.

وفاز الزعيم الهلالي بلقب كأس لوسيل بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب استاد لوسيل في قطر.

ومن المقرر أن ينال الزمالك مبلغ مليون دولار باعتباره وصيفا لنهائي كأس لوسيل.

صحيفة اليوم

وجاء عنوان صحيفة اليوم في عددها الورقي "تكسب الهلال في لوسيل أهو دا المستحيل"

وسلطت الضوء على أحداث المباراة والتي شهدت هدفين أحرزهما إيجالو لصالح الهلال في الدقيقة 18 ثم تعادل أحمد سيد زيزو للزمالك في الدقيقة 33.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، ولعب المعيوف دورا بارزا في قيادة الزعيم للتتويج بكأس لوسيل بعدما تصدى لضربتين.

عكاظ

كبير آسيا بطلا لكأس لوسيل

وجاء الغلاف الرئيسي للرياضة في الصحيفة: "كبير آسيا بطلا للوسيل.. أفلت منه الزمالك في الأصلي.. واقتنصه بالترجيحية".

واقتنص الهلال لقب كأس لوسيل المونديالي بعدما تفوق على الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1.