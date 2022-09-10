سيف الدين الجزيري: الزمالك كان ندًا قويا أمام الهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك على خسارة فريقه لكأس سوبر لوسيل أمام الهلال السعودي، لافتا أن الفريق الأبيض قدم مباراة قوية أمام خصمه رغم الخسارة.

وفاز فريق الهلال السعودي بكأس سوبر لوسيل بعد الفوز على نظيره الزمالك بركلات الجزاء، بنتيجة 4-1، عقب نهاية وقت المباراة الأصلي بنتيجة 1-1.

وقال الجزيري في تصريحات بعد قناة " بي ان سبورتس":" الزمالك كان ندًا قويًا للهلال في المباراة، لكننا لم نُركز بنسبة 100 %".

وأضاف:" لم نكن موفقين في ركلات الترجيح أمام الهلال، في هذا المباراة يجب أن تكون مركز وتعبنا في وسط اللقاء".

وتابع: " شيء جيد أننا خرجنا بشكل سليم دون إصابات، وسنركز ونكمل مشوارنا ونصلح الأخطاء وباذن الله القادم أفضل".