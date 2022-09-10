شيكابالا: كنّا نريد إسعاد الجماهير.. والقادم أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء عقب الخسارة من الهلال في بطولة كأس سوبر لوسيل.

وخسر الزمالك من الهلال السعودي بركلات الترجيح (4-1) بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

وقال شيكابالا في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" :"كنّا نريد إسعاد الجماهير، والقادم أفضل".

وأضاف :"مباراة الهلال تعتبر بروفة جيدة لكأس العالم".

وأقيمت المباراة على ملعب "لوسيل" في قطر استعدادًا لكأس العالم والتي ستقام في العام الجاري.

وجاءت المباراة بين بطل دوري We المصري وهو فريق الزمالك، ضد بطل الدوري السعودي وهو فريق الهلال.