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قائد الهلال: نستحق الفوز بكأس لوسيل.. وأهدرنا أكثر من هدف أمام الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعرب سلمان الفرج قائد نادي الهلال السعودي عن سعادته بالحصول على بطولة كأس سوبر لوسيل الودي بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1، واحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت للهلال السعودي بنتيجة 4-1.

وقال الفرج في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "مبروك لنا على هذه البطولة وأهنىء جماهيرنا وجماهير الزمالك على هذا الحضور المميز".

وأضاف: "أرى أننا نستحق هذا الكأس وكنا نريد الفوز خلال المباراة وأهدرنا أكثر من هدف ولكن ربنا كرمنا في ركلات الترجيح".

واختتم: "هذه البطولة جاءت في وقت مهم وستعطينا دافع للاستمرار بتحقيق البطولات هذا الموسم".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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