الهلال بطلاً لكأس سوبر لوسيل عقب فوزه على الزمالك بركلات الترجيح

المنامة - ياسر ابراهيم - توج الهلال بلقب كأس "لوسيل" عقب فوزه على نظيره الزمالك بركلات الترجيح، الجمعة، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

واستضاف استاد "لوسيل" المونديالي في قطر، كأس السوبر بين فريقي الهلال بطل الدوري السعودي والزمالك بطل الدوري المصري الممتاز، بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسجل الهلال أول أهداف القمة في الدقيقة 18 عن طريق النيجيري أوديون إيغالو الذي انفرد ووضع الكرة في الشباك صعبة على الحارس المصري محمد عواد.

وتمكن الزمالك من إدراك التعادل في الدقيقة 33 من كرة ردها عبد الله معيوف لتجد قدم أحمد سيد زيزو ويُسكنها الشباك بتسديدة قوية.

ومع نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل لجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة، واستطاع "الزعيم" الظفر باللقب بعد تسجيل لاعبيه 4 ضربات مقابل واحدة للزمالك.

يذكر أن ستاد "لوسيل" سيحتضن المباراة النهائية في مونديال قطر 2022، والذي سيبدأ بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وينتهي في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

(الاناضول)