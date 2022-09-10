الامارات | الجولة العالمية لمحترفي الطائرة الشاطئية في دبي 22 أكتوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي منافسات بطولة «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية» التي ينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الكرة الطائرة، خلال الفترة من 22 إلى 30 أكتوبر، على شاطئ كايت بيتش الذي يُعد من أشهر الشواطئ على مستوى العالم، وأصبح مركزاً لممارسة مختلف الرياضات الشاطئية إلى جانب كونه ملتقى عائلياً شهيراً.

ويتنافس في البطولة 24 فريقاً من أفضل فرق المحترفين الأعلى تصنيفاً في العالم من الرجال والسيدات، حيث يضم كل فريق لاعبين على أرض الملعب إضافة إلى اللاعبين الاحتياطيين. وقال مجلس دبي الرياضي في بيان إن البطولة تُعد إضافة مهمة إلى قائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها دبي والتي سبقتها بطولات شاطئية دولية من أبرزها كأس القارات لكرة القدم الشاطئية وفوت فولي، وتنس الشاطئ وبولو الشاطئ وغيرها، كما أنها تدعم التنوّع في الرياضات التي يحرص مجلس دبي الرياضي على استضافتها وتنظيمها على مدار العام بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات.